В Ордынке Новосибирской области построили первый дом для льготных категорий граждан

В рабочем поселке Ордынское Новосибирской области введён в эксплуатацию первый дом по региональной госпрограмме, в рамках которой параллельно ведётся строительство служебного жилья и квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в правительстве региона 19 ноября.

Как сообщает областное правительство со ссылкой на министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, 2021 год стал первым, когда жильё для детей-сирот не только приобретается муниципальными образованиями региона, но и строится на территории области.

Для более эффективной реализации программы было принято решение возводить жильё для детей-сирот параллельно со строительством служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области. То есть в рамках программы будут применяться комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жильё, в которых до 25 % жилых помещений будет предназначено для детей-сирот.

13-квартирный дом в Ордынском – пилотный в этом направлении. В нём десять квартир предназначено для работников бюджетной сферы – муниципальных служащих, учителей, медиков и участковых уполномоченных, а три квартиры – для детей-сирот. Дом уже введён в эксплуатацию, в ближайшее время туда будут заселены жильцы.

Строительство жилых домов для служебного жилья и для детей-сирот также ведётся в Баганском, Татарском, Коченевском, Черепановском, Маслянинском и других районах области. В некоторых из них жильё будет предназначено только для детей-сирот, в других – только под служебное жилье, а в части домов будут одновременно проживать обе категории граждан. При возведении используются проекты шести, 12- и 13-квартирных домов.

Напомним, в 20 районах Новосибирской области уже полностью выполнены годовые планы по обеспечению жильём детей-сирот.