В Новосибирске умер второй рабочий после обрушения люльки на стройплощадке

Второй рабочий, находившийся в оборвавшейся люльке на строительной площадке, скончался в больнице в Новосибирске. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в новосибирском главке СКР.

Трагедия произошла днем 18 ноября на стройке 25-этажного дома ЖК «Расцветай на Обской» по улице Большевистская 32/1 в Октябрьском районе Новосибирска.

На строительной площадке с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. В результате один мужчина погиб на месте, двое остальных получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. На следующий день один из них скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, предварительной причиной произошедшего стал обрыв троса. Расследование уголовного дела в ведомстве взято на контроль.

Напомним, в начале ноября двое рабочих и слесарь лицея №12 в Новосибирске в ходе обследования теплового узла здания провалились в яму с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, двое из них скончались.