Одно из старейших сел Новосибирской области получило скоростной мобильный интернет

История аула Кошкуль насчитывает 340 лет – в 1680 году первые рыбаки поселились в шалашах на маленьком островке среди многочисленных озер, соединенных между собой. В ноябре 2021 года в ауле, где проживает около 500 человек, появился скоростной мобильный интернет, о чем сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Благодаря «дальнобойной» сети LTE-900 связь и скоростной интернет теперь доступны не только на всей территории аула, но и на берегах озер Большой Кошкуль и Малый Кошкуль.

«Мобильная связь и интернет для жителей небольшого аула, без преувеличения – окно в мир. Теперь кошкульцам доступны все современные цифровые сервисы. В Чанах мы усилили покрытие сети 4G, и сразу подросла скорость мобильного интернета. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в Чановском районе, особенное внимание уделяя малым селам, где мобильный интернет является единственным способом доступа в сеть», – отметил Александр Соловенчук.

Жители Кошкуля могут комфортно проводить время дома и на рыбалке, общаться, отправлять фото и видео, пользоваться навигационными картами, покупать билеты на поезд и многое другое. В Кошкуле действует сельский дом культуры, детский сад, школа и библиотека. Дети и подростки Кошкуля смогут проходить онлайн-курсы, принимать участие в федеральных конкурсах, а также присоединиться к творческо-благотворительному проекту МТС «Поколение М», который помогает ребятам из регионов заявить о себе.