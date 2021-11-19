Анатолий Серышев обсудил проблемы Хакасии с Валентином Коноваловым

19 ноября полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе посетил с рабочим визитом Абакан, где встретился с главой Хакасии и председателем её Верховного Совета.

Главными темами встречи полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева и главы Хакасии Валентина Коновалова, состоявшейся 19 ноября, стали исполнение указов и поручений президента России, а также ход реализации национальных проектов в субъекте федерации.

Валентин Коновалов доложил полпреду о ключевых показателях социально-экономического развития региона, обсудил с ним исполнение бюджета текущего года и финансовое планирование на 2022 год, а также обозначил направления работы, которые считают приоритетными региональные власти. В частности, глава Хакасии также сообщил, что регион уже подал документы в минприроды России для включения Хакасии в федеральную программу «Чистый воздух», что особенно актуально для Абакана и Черногорска.

Анатолий Серышев обратил внимание главы Хакасии на необходимость увеличивать охват вакцинации в регионе, так как в октябре-ноябре количество ежедневно выявляемых заражённых на 100 тысяч населения в республике было стабильно выше, чем в среднем по России и по Сибирскому федеральному округу.

В этот же день полпред президента России в СФО встретился с председателем Верховного Совета Республики Хакасия. Анатолий Серышев обсудил с Владимиром Штыгашевым подготовку проекта бюджета Хакасии на 2022 год, а также унификацию республиканского законодательства с обновлённой Конституцией и федеральными законами.