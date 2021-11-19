План двадцатилетнего развития аэропорта «Красноярск» разработают к началу 2022 года

Мастер-план международного аэропорта «Красноярск» до 2040 будет представлен уже в начале следующего года, сообщил Telegram-канал воздушной гавани в четверг. Документ определит затраты на развитие инфраструктуры объекта в соответствии с предполагаемыми объёмами пассажиропотока и грузоперевозок.

Красноярский международный аэропорт имени Д.А. Хворостовского подписал с компанией Netherlands Airport Consultants (NACO) соглашение о разработке мастер-плана развития аэропорта до 2040 года. Документ, в котором будут учтены требования современных мировых стандартов, планируется подготовить к началу 2022 года.

«В ходе взаимодействия со службами аэропорта разработчики мастер-плана сформировали прогноз пассажиропотока и грузооборота воздушной гавани на период до 2040 года. На основе полученных данных предложены сценарии развития инфраструктуры», — сообщил 18 ноября Telegram-канал «Аэропорт Красноярск».

В числе планируемых проектов – создание двухполосного аэропорта на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка», используемого для перевозок внутри региона, реконструкция перрона, увеличение потенциала терминала в обслуживании пассажиров, развитие зоны обработки грузов и развитие транспортной инфраструктуры объекта.

На основе утверждённых вариантов развития аэропорта предполагается детализировать этапы модернизации инфраструктуры с расчётом необходимых капитальных затрат и мероприятий.

Напомним, к 2025 году на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка» планируется создать особую экономическую зону. Готовность стать её резидентами уже подтвердили четыре компании. Проект создания нового транспортного узла получил поддержку президента России Владимира Путина.

В сентябре в аэропорту «Красноярск» была запущена новая рулёжная дорожка, которую начали возводить в 2019 году. По ней самолёты доставляются к стоянкам без помех для других воздушных судов. Объект позволяет увеличить пропускную способность аэропорта вдвое.