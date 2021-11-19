Анатолий Локоть: Новосибирск не откажется от электротранспорта

19 ноября мэр Новосибирска провёл пресс-конференцию, в рамках которой возразил депутату горсовета Андрею Гудовскому, предлагавшему полностью демонтировать троллейбусную сеть города.

В рамках традиционной пресс-конференции, которую Анатолий Локоть провёл 19 ноября, новосибирский градоначальник заявил о твёрдом намерении не только не отказываться от городских троллейбусов, но и продолжить курс на общее развитие электротранспорта в мегаполисе.

Напоминаем читателям, что в середине октября на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска депутат Андрей Гудовский предложил полностью избавить город от троллейбусов. «Есть ГЭТ, на который мы в год тратим от 300- 500 миллионов рублей, просто помогаем. Потому что троллейбусы – это дрова, которые выбрасывать уже пора. Всю контактную сеть нужно взять и убрать. Тем более, к нам в город сто автобусов приходят – может мы просто поменяем», – заявил он.

В заочной полемике с депутатом Гудовским мэр отметил, что у руководства муниципалитета «твёрдое убеждение, что в городе Новосибирске электротранспорт надо сохранять и не просто сохранять, а идти по пути его модернизации».

По словам градоначальника, ставка на развитие в городах именно электрического транспорта на сегодня – мировой тренд. И Новосибирск будет идти по этому пути, сохраняя и развивая трамвайную и троллейбусную сети. «Конечно, это потребует немалых затрат, но это значительно дешевле ликвидации всей троллейбусной сети, которая предлагается», – отметил Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска напомнил, что сегодня существуют передовые технологии, которые позволяют использовать троллейбусы с автономным движением. В такой схеме большую часть пути троллейбус идёт традиционным способом, потребляя энергию от контактной сети, а затем некоторое расстояние проходит на аккумуляторах. «Мы видим возможность развития именно в этом направлении – это экологично, удобно», – добавил Анатолий Локоть.

Глава города также коснулся в своём комментарии возможного повышения тарифов городского общественного транспорта в 2022 году. «Пока никаких решений по этому поводу нет, сказать содержательно нечего. Но мы приняли решение, что отставать здесь не следует. По крайней мере, компенсацию инфляционной составляющей делать необходимо», – сообщил он.