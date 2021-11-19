Мэр Новосибирска: Город получит из вышестоящих бюджетов 30 миллиардов рублей

В ходе пресс-конференции 19 ноября Анатолий Локоть рассказал об объёме новосибирского бюджета 2022 года и его основных параметрах.

19 ноября мэр Новосибирска провёл традиционный «Час прессы» в онлайн-формате. В числе обсуждаемых тем городского хозяйства оказался и проект муниципального бюджета на 2022 год, который в настоящее время уже прошёл через публичные слушания и обсуждается с депутатами горсовета на заседаниях профильных комиссий.

«У нас наблюдается дальнейший рост бюджета и доходы на следующий (2022 – «КС») год планируются в размере 60 703 миллионов рублей», – сообщил мэр, говоря об основных параметрах главного финансового документа Новосибирска.

По словам мэра, бюджет по-прежнему остаётся дефицитным, так как запланированные расходы составляют 61 503 миллиона рублей. Но «дефицит остаётся таким же, как и в прошлом году – 800 миллионов рублей». Глава города отметил, что за счёт роста объёмов бюджета процентная доля дефицита в нём уменьшилась, что является хорошим экономическим показателем.

Анатолий Локоть обратил внимание горожан на запланированный рост собственных доходов Новосибирска, которые запланированы в объёме свыше 30 миллиардов рублей, что составит порядка 50% от консолидированного объёма городского бюджета. Примерно столько же средств должно поступить в городской бюджет в виде трансфертов из бюджетов областного и федерального уровня для выполнения в Новосибирске областных и общенациональных программ развития.

Мэр добавил, что основным приоритетом запланированного бюджета остаётся его социальная направленность. На социальные расходы в 2022 году запланировано порядка 40 миллиардов рублей, то есть 66% всей его расходной части. По словам градоначальника, 33,5 миллиарда рублей из этих средств уйдут в сферу образования.

Ещё 5,6 миллиарда рублей в бюджете 2022 года предусмотрено на расходы капитального характера – строительство, транспорт и транспортную инфраструктуру. Наконец, на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья в бюджете будущего года заложено 1 256 миллионов рублей.