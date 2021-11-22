Бизнес-книга месяца. Рэй Далио. «Принципы»

Вера Фатеева
 
директор департамента инфраструктурных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Дмитрий Булгаков
Директор департамента инфраструктурных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Дмитрий Булгаков. Фото Михаила Перикова

В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге Рэя Далио «Принципы» поделился директор департамента инфраструктурных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Дмитрий Булгаков.

 — Сколько книг по психологии развития личности и мотивации, достижению успеха написано разными известными миллиардерами, предпринимателями, управленцами, психологами и политиками? Достаточно, и наверняка каждый из них имеет свой самобытный взгляд, но немногие из них содержат действительно ценные и универсальные решения.

Книга Рэймонда Далио «Принципы» именно такая. Это редкое исключение из правил, когда автор попытался охватить множество вопросов, и ему удалось это сделать.

 Рэй Далио — американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель. Находится на 88-й строчке в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Неординарная личность автора, о котором много раз доводилось читать в различных статьях, его богатый опыт и история успеха в типичном «self-made» формате, путем набивания многочисленных шишек, восторженные  отзывы Г. Грефа и Б. Гейтса — все это обещало, что книга будет увлекательной и полезной.

Как утверждает Рэй Далио, каждый человек на своем жизненном пути, пройдя через различные испытания и трудности, не останется прежним и получит в награду «дар» (опыт, знания, деньги — все что угодно), и это послужит дальнейшим катализатором изменений и новым вызовам.

Рэй Далио. «Принципы»
Фото: wised.ru

Не только руководитель, абсолютно любой человек регулярно сталкивается с различными жизненными и рабочими ситуациями, на которые необходимо реагировать. В отсутствие принципов мы вынуждены каждый раз обдумывать свои действия, словно попали в такое положение впервые. Помимо того, что это каждый раз отнимает много времени, мы сами часто сомневаемся в правильности принятого решения.

Цели и желания каждого человека могут отличаться друг от друга, но выработав свои индивидуальные принципы, подчинив процесс принятия решений определенным алгоритмам, можно добиться максимального уровня личной организованности и эффективности.

Автор проделал действительно большую работу по самопознанию, развитию, психологии, и важно, что в книге есть многочисленные ссылки на применяемые методики и проведенные исследования: что-то описано тезисно, что-то дано для самостоятельного изучения. Информация представлена структурированно, и книга легко читается — она содержит множество рабочих методов и ценных советов по управлению кадрами, решению проблем, достижению целей и подойдет как для менеджеров или собственников бизнеса, так и для людей, которые хотят поднять собственную производительность и достигнуть профессионального успеха.

Правильно сформулировав собственную систему критериев, принятие решений в любой ситуации будет максимально рациональным и взвешенным, как еще говорят, «на холодную голову» — это и есть секретная формула успеха, используя которую, вы сможете каждый раз ставить новые цели и добиваться более высоких результатов.

Отдельное внимание автор уделяет многочисленным принципам корпоративной культуры — меритократии идей, предельной открытости, честности и прозрачности, автоматизации принятия практически любых решений, позволяющих руководителю в любой момент исключить себя из цепочки так, чтобы ничего не разрушилось.

Стоит отметить, что описанные принципы Рэй формулировал на протяжении 68 лет, и они неоднократно претерпевали изменения, совершенствовались с учетом полученных знаний и опыта. Сама книга, состоящая из более чем 600 страниц, сформирована таким образом, что с ней не обязательно знакомиться последовательно — вы можете выборочно разобрать те вопросы, которые больше всего интересуют, а можете узнать, как происходил путь становления одного из интереснейших людей нашей современности.

Также есть замечательная иллюстрированная версия, которая отлично подойдет для детей и подростков, чтобы в сжатой и простой форме ознакомиться с ключевыми идеями и принципами книги.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  