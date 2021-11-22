В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге Рэя Далио «Принципы» поделился директор департамента инфраструктурных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Дмитрий Булгаков.

— Сколько книг по психологии развития личности и мотивации, достижению успеха написано разными известными миллиардерами, предпринимателями, управленцами, психологами и политиками? Достаточно, и наверняка каждый из них имеет свой самобытный взгляд, но немногие из них содержат действительно ценные и универсальные решения.

Книга Рэймонда Далио «Принципы» именно такая. Это редкое исключение из правил, когда автор попытался охватить множество вопросов, и ему удалось это сделать.

Рэй Далио — американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель. Находится на 88-й строчке в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Неординарная личность автора, о котором много раз доводилось читать в различных статьях, его богатый опыт и история успеха в типичном «self-made» формате, путем набивания многочисленных шишек, восторженные отзывы Г. Грефа и Б. Гейтса — все это обещало, что книга будет увлекательной и полезной.

Как утверждает Рэй Далио, каждый человек на своем жизненном пути, пройдя через различные испытания и трудности, не останется прежним и получит в награду «дар» (опыт, знания, деньги — все что угодно), и это послужит дальнейшим катализатором изменений и новым вызовам.

Не только руководитель, абсолютно любой человек регулярно сталкивается с различными жизненными и рабочими ситуациями, на которые необходимо реагировать. В отсутствие принципов мы вынуждены каждый раз обдумывать свои действия, словно попали в такое положение впервые. Помимо того, что это каждый раз отнимает много времени, мы сами часто сомневаемся в правильности принятого решения.

Цели и желания каждого человека могут отличаться друг от друга, но выработав свои индивидуальные принципы, подчинив процесс принятия решений определенным алгоритмам, можно добиться максимального уровня личной организованности и эффективности.

Автор проделал действительно большую работу по самопознанию, развитию, психологии, и важно, что в книге есть многочисленные ссылки на применяемые методики и проведенные исследования: что-то описано тезисно, что-то дано для самостоятельного изучения. Информация представлена структурированно, и книга легко читается — она содержит множество рабочих методов и ценных советов по управлению кадрами, решению проблем, достижению целей и подойдет как для менеджеров или собственников бизнеса, так и для людей, которые хотят поднять собственную производительность и достигнуть профессионального успеха.

Правильно сформулировав собственную систему критериев, принятие решений в любой ситуации будет максимально рациональным и взвешенным, как еще говорят, «на холодную голову» — это и есть секретная формула успеха, используя которую, вы сможете каждый раз ставить новые цели и добиваться более высоких результатов.

Отдельное внимание автор уделяет многочисленным принципам корпоративной культуры — меритократии идей, предельной открытости, честности и прозрачности, автоматизации принятия практически любых решений, позволяющих руководителю в любой момент исключить себя из цепочки так, чтобы ничего не разрушилось.

Стоит отметить, что описанные принципы Рэй формулировал на протяжении 68 лет, и они неоднократно претерпевали изменения, совершенствовались с учетом полученных знаний и опыта. Сама книга, состоящая из более чем 600 страниц, сформирована таким образом, что с ней не обязательно знакомиться последовательно — вы можете выборочно разобрать те вопросы, которые больше всего интересуют, а можете узнать, как происходил путь становления одного из интереснейших людей нашей современности.

Также есть замечательная иллюстрированная версия, которая отлично подойдет для детей и подростков, чтобы в сжатой и простой форме ознакомиться с ключевыми идеями и принципами книги.

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