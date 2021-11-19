Сергей Миронов дал советы новосибирским рестораторам по диалогу с властями

Президент союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов прокомментировал новосибирским представителям сферы общепита, что делать в текущей ситуации. Напомним, что с 12 ноября при входе в новосибирские заведения общественного питания начали требовать QR-коды. Без свидетельств о вакцинации или перенесённом заболевании жители региона теперь могут лишь заказать еду навынос или на дом.

«В первую очередь, нужно четко аргументировать местной администрации на цифрах, показать реальную динамику, показать падение выручки, показать через какое время наступит банкротство сделав расчет. Какие потери для бизнеса и для отрасли сколько людей окажется на улице, без работы. И соответственно показывая экономику, задавать вопросы, потому что администрация несет за это ответственность. Какая их позиция? Готовы они к такому ходу событий, или готовы поддержать отрасль и пересматривать решения?, – отметил Сергей Миронов в интервью компании «ЯСНО» (управляет ресторанами «Чучвара», «Хлеб и Нино», «Хочу Пури», «Баклажани», «Горячий цех», TWENTY TWO и др.) – Благодаря диалогу с мэрией Москвы мы все обсуждали, рассказывали, показывали цифры. И Москва не заинтересована к закрытию крупных ресторанных предприятий, мэрия все это прекрасно понимала. Зачем искусственно убивать бизнес? Поэтому Москва и отменила QR коды».

Он также спрогнозировал, что QR-режим продлится в регионах для ресторанов «до того момента, пока регион не поймет, что это убийственно для бизнеса».

Напомним, что 10 ноября глава регионального минпромторга Андрей Гончаров обозначил QR коды для общепита как временную меру, которую можно снять сразу, как только представится возможность. «Если мы увидим, что заболеваемость пошла на спад, мы готовы снять этот запрет в любой момент. Неважно, в выходной, праздник, очно, через ВКС – мы готовы отменить буквально на следующий день, как только видим, что ситуация изменилась», — пояснял Андрей Гончаров.