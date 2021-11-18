Новосибирский госуниверситет планирует купить дрон для съёмки окрестностей

Новосибирский государственный университет (НГУ) объявил конкурс на приобретение беспилотного комплекса для фотосъёмки с воздуха. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованной информации, вес устройства должен составлять не более 29 килограммов.

«Комплекс должен быть предназначен для выполнения воздушной съёмки и обработки полученных сырых материалов при помощи специализированного программного обеспечения с получением облака лазерных отражений, цифровых моделей местности и рельефа (независимо от наличия растительности), трёхмерных и виртуальных моделей объектов и ландшафтов, ортофотопланов в диапазоне цветов RGB», — также указали в информации о закупке представители университета, отметив, что комплекс должен выполнять съёмку автоматически по заранее заданному маршруту.

Начальная стоимость контракта — 7,17 млн руб. Торги назначены на 29 ноября.

Напомним, в сентябре в студгородке НГУ начали сносить общежитие №3, на месте которого планируется построить современный кампус и новый корпус физматшколы.