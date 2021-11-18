Перспективы создания центра триатлона обсудили в Новосибирской области

Перспективы создания в регионе центра триатлона обсудили члены правительства Новосибирской области и Федерации триатлона России, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области ведется работа по развитию триатлона — перспективы создания центра триатлона обсудили в правительстве региона заместитель губернатора Сергей Нелюбов и президент общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу.

Как отметил в ходе встречи Сергей Нелюбов, Новосибирская область принимает и готовится принимать многие крупные спортивные мероприятия и готова развивать такой вид спорта, как триатлон.

В ходе своего визита Ксения Шойгу посетила спорткомплекс «Армада» в поселке Краснообск и ознакомилась с действующими спортивными секциями и инфраструктурой комплекса. «Армада» является основой спортивного кластера, который планируется развивать в поселке, из-за чего объект рассматривается как основной для открытия центра триатлона в Новосибирской области.

В настоящее время на его базе проходит спортивная подготовка отделения триатлона спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта. Укомплектованы и работают две тренировочные группы — 22 человека, работает два тренера.

«Что касается правобережья Новосибирска, то для открытия детского триатлон-центра для подготовки спортивного резерва Новосибирской области рассматривается новосибирский биатлонный комплекс и бассейн СКА после проведения работ по реконструкции», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов напомнил, что в 2018 году федерация триатлона Новосибирской области получила государственную аккредитацию. В этом году новосибирцы завоевывали медали различного достоинства на чемпионате и Кубке России. Ближайшая задача — подготовить спортсменов для участия в Олимпийских играх 2028 года.

Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска планируется построить центр технических видов спорта «Сибирское кольцо». В нем разместят трассы для авто-, мотогонок и велосипедов.