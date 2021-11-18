Власти Хакасии просят отменить аукцион на использование нового угольного месторождения

Правительство Хакасии попросило отменить аукцион на право пользования участком на территории Бейского каменноугольного месторождения, разрабатываемого московской компанией «Коулстар», которой также принадлежит зарегистрированное в Искитиме Новосибирской области ООО «Разрез Богатырь». По мнению властей республики, работы на участке негативно скажутся на экологии региона и вызовут недовольство жителей.

Правительство Республики Хакасия направило письмо на имя руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова с просьбой отменить аукцион на право пользования участком Чалпан-4, расположенным на западном фланге Бейского каменноугольного месторождения с общим запасом угля более 323 млн тонн. Торги были объявлены 12 ноября.

Как пояснила пресс-служба республиканского правительства 18 ноября, на территории месторождения уже работают несколько крупных угледобывающих предприятий, и это негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

«Появление дополнительного участка увеличит антропогенную нагрузку на экосистему, усугубит экологическую ситуацию и обострит существующую социальную напряженность», — подчеркнули в правительстве Республики Хакасия.

В правительстве региона также отметили, что в последние три года местные власти отклоняли все запросы на выдачу новых лицензий на разработку угольных месторождений.

Проведение торгов на право пользования участком назначено на 28 декабря. Стартовый размер разового платежа составляет 391,99 млн руб.

Московская компания «Коулстар» Эдуарда Худайнатова зарегистрировала одно из своих предприятий — ООО «Разрез Богатырь» — в Искитиме Новосибирской области. В июне компания выиграла аукцион на разработку расположенного в регионе угольного участка «Богатырь». Предприятие предложило за лот 3,153 млрд рублей при стартовой цене в 1,502 млрд рублей. Торги прошли с особыми требованиями, в их числе — строительство железнодорожной ветки до месторождений в целях уменьшения экологического вреда от грузового транспорта и налоговое резидентство Новосибирской области.