На предстоящую 25 ноября сессию Заксобрания Новосибирской области будет вынесен вопрос о концессионном соглашении на строительство шести новых школ в Новосибирске. Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял решение рекомендовать депутатам регионального парламента его одобрить.

Вопрос о заключении концессионного соглашения с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию шести объектов образования в Новосибирске комитет по бюджету Заксобрания рассматривает уже повторно. Месяц назад, как рассказывал «Континент Сибирь», депутаты сочли данный вопрос непроработанным и отложили его вынесение на сессию. Депутаты настаивали, чтобы региональный минэкономразвития внес правки в документ с учетом их замечаний, а также мнений минфина и минюста.

На заседании комитета по бюджету 17 ноября заместитель председателя комитета Ирина Диденко в своем содокладе отметила, что все рекомендации депутатов в части концессионного инструментария, эксплуатации зданий и безопасности детей нашли свое отражение в постановлении, принятом правительством области и в проекте соглашения. Однако при этом у депутатов остались еще пожелания. Так, первый зампред Заксобрания региона Андрей Панфёров указал на важность соблюдения сроков строительства шести школ, заявленных в соглашении. «Деньги из областного бюджета пойдут немалые. Никаких затяжек быть не должно, – подчеркнул первый вице-спикер регионального парламента. – Люди будут ждать, когда эти школы появятся». Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив как и на прошлом заседании бюджетного комитета продолжал настаивать, чтобы на строительство школ привлекали новосибирских строителей. «Просьба найти компромисс, чтобы наш строительный рынок участвовал во всех масштабных проектах», – сказал Андрей Шимкив, обращаясь к членам регионального правительства.

Напомним параметры концессионного соглашения по школам. В рамках концессии планируется построить шесть новых школ на 5 775 мест на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской. Срок реализации проекта – 15 лет, которые включают в себя полтора года строительства и 13,5 лет эксплуатации. Новые школы будут оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Построенные здания образовательных учреждений будут переданы в областную собственность, а до завершения оплаты строения будут находиться в оперативном управлении концессионера. Срок действия соглашения – до 2036 года. Общий объем инвестиций – 8,308 миллиарда рублей. Областной бюджет вложит 107 миллионов рублей, федеральный – 2,5 миллиарда. И чуть менее 5,72 миллиарда – частные инвестиции. Последние состоят из кредита (ставка по кредиту установлена постановлением правительства РФ) и собственного капитала инвестора. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит почти 5,9 миллиарда рублей, из областного – почти 8,78 миллиарда. Средняя нагрузка на областной бюджет в течение срока концессии составляет 627 миллионов рублей в год.