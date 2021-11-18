Землю под старой инфекционной больницей в центре Новосибирска нужно продать, а деньги направить на погашение областного долга по соглашению государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое предложение выдвинул спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив на заседании комитета по бюджету регионального парламента.

На комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания региона 17 ноября депутаты заслушали информацию о ходе реализации проекта строительства областной инфекционной больницы в рамках ГЧП. Как рассказывал «Континент Сибирь», инфекционную больницу на 504 места разместят в поселке Садовый Новосибирского района Новосибирской области. Ее построят с привлечением внебюджетных средств. Общая площадь объекта составит свыше 35 тыс. кв. метров. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Общий объем инвестиций – 5 млрд 836 млн рублей. Из них областной бюджет вложит только 75 млн рублей. Вторым партнером станет ООО «Проекты развития 2». Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1.

Заслушав доклад министра минэкономразвития области, Андрей Шимкив попросил министра Льва Решетникова рассказать на ноябрьской сессии Заксобрания, как планируется распорядиться участком земли под зданием старой инфекционной больницы №1. «Наше предложение – провести публичный аукцион по продаже этой земли на рыночных условиях. А средства, полученные от продажи этого участка земли, направить на погашение затрат по строительству новой инфекционной больницы. Центр города, для застройщиков – лакомый кусок. Суммы должны быть серьезные. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет, на выплаты из бюджета по этому концессионному соглашению в будущем», – подчеркнул спикер Заксобрания Новосибирской области.

Вопрос о ходе строительства инфекционной больницы по ГЧП будет вынесен на сессию Заксобрания Новосибирской области 25 ноября.