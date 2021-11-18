На очередном заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию, которое прошло 17 ноября в мэрии города, был рассмотрен ряд вопросов социальной сферы, среди которых — организация обеспечения маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям города, повышение стипендий студентам-инвалидам, а также дефицит кадров кухонных работников в детсадах и школах города.

Адаптация детей-сирот и стипендии студентам-инвалидам

Говоря о консолидированном бюджете в отрасли социальной политики, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева сообщила, что на 2022 год общий объем расходов планируется в размере 3,3 млрд руб. При этом бюджет сформирован с учетом мероприятий муниципальных программ, куда входят меры социальной поддержки семьям с детьми, помощь ветеранам ВОВ, помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и прочее. Также проектом бюджета предусмотрено финансовое обеспечение и содержание учреждений для сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. Помимо этого, в 2022 году продолжится реализация проекта «Демография» и госпрограммы «Доступная среда».

Депутат Светлана Каверзина напомнила, что сейчас стипендия для студентов-инвалидов составляет 500 рублей, при том, что размер ее был утвержден в 2011 году. «За 10 лет эта стипендия ни разу не повысилась. Считаю, что сейчас пришло время повысить сразу в три раза, хотя бы до 1500 рублей. Мы и так все знаем, что этим ребятам непросто, и город может их поддержать, как и воспитанников детских домов, которые выпускаются во взрослую жизнь. У нас в бюджете заложено 250 тысяч на реализацию программ подготовки воспитанников учреждений, чтобы научить ребят жить самостоятельно в нашем непростом мире, но этих денег мало, предлагаю выделить хотя бы 850 тысяч на эти цели», — предложила Светлана Каверзина.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева отметила, что сумма поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей составляет не 250, а 350 тысяч рублей и распределяется между детскими домами, а часть этих денег как раз направляется на программу социализации детей к самостоятельному проживанию.

«Сейчас поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета и финансируется на 100%, но неплохо, если финансирование будет увеличено на 500 тысяч рублей. Что касается стипендий студентам-инвалидам, то она рассчитывается исходя из государственных стандартов, действующих в РФ. Сейчас мы выплачиваем ее ежемесячно 449 ребятишкам. 500 рублей, несомненно, недостаточно, но мы оказываем этим детям и дополнительные меры поддержки», — уточнила она.

Организация безопасных маршрутов для школьников

Также депутаты обсудили предложение об увеличении бюджета в сфере социальной политики на 10 млн рублей для обеспечения маршрутов безопасного движения детей к школам, которое в том числе включает в себя строительство и установку светофоров, тротуаров, оборудование пешеходных переходов, освещение.

Как отметил начальник отдела организации дорожного движения главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Валерий Гореев, из 504 образовательных учреждений города 261 имеет выход на проезжую часть и требует обустройства. «По итогам текущего года мы планируем привести в нормативное состояние 63% всех пешеходных переходов, которые требуется обустроить вблизи учебных учреждений, — это 164 пешеходных перехода, и на следующий год остается привести к нормативам еще 97. Мы ставим себе задачу в 2022 году закончить эти мероприятия, обеспечив безопасность на всех пешеходных переходах», — добавил он, уточнив, что ориентировочно на эти цели необходимо потратить около 57 млн рублей.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Екатерина Шалимова обратила внимание и на исполнение работ по организации безопасного маршрута школьников. Так, она рассказала, что у школы № 51 сделано обустройство пешеходного перехода и поставлено ограждение, но с металлическими занозами, и как следствие, один ребенок уже разорвал о них ладошки. Также, по ее словам, там же был недавно положен тротуар, но ужасного качества исполнения. «Да, наверное, после принятых мер безопаснее стало, но на качество исполнения прошу обратить внимание», — подчеркнула депутат.

Депутаты обсудили и другие проблемы, касающиеся создания безопасных маршрутов движения для школьников в городе. Так, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко отметил, что зачастую безопасный маршрут детей до образовательных учреждений проходит через нестационарные объекты, стоящие вблизи школ: гаражи, киоски, которых по санитарным нормам и всем ГОСТам быть там не должно. «Это в принципе места, представляющие опасность для детей, те же закладки с наркотиками, которые там прячут. Предлагаю тоже рассмотреть этот вопрос, чтобы убрать такие гаражи с маршрутов детей», — пояснил Игорь Титаренко.

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин поддержал все предложенные инициативы. «Как бы пафосно ни звучало, это все-таки безопасность наших детей. Совет депутатов имеет хорошую практику, которая дает свои результаты. Ранее были проблемы со школьным питанием, мы создали рабочую группу, проехали по всем учреждениям, и теперь проблема выровнялась. Предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу», — добавил он.

Проблема нехватки кадров в школьных столовых

О дефиците кадров кухонных работников в пищеблоках детских садов и школ рассказал начальник отдела департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов. По его словам, сейчас в школах города дефицит таких работников составляет более 20%, в детсадах — более 30%. Для решения проблемы чиновник также предложил создать рабочую группу с участием специалистов центра занятости населения, профобразования и комбинатов питания для разработки комплексной программы, где будет рассмотрена возможность увеличения количества ставок и заработной платы кухонным работникам.

Николай Тямин согласился, что это важный для города вопрос. «Я бы предложил внести эти категории работников в перечень дефицитных специальностей и таким образом либо удержать кадры, либо заинтересовать новых специалистов», — предложил он.

Со своей стороны начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев согласился, что эта проблема в образовательных учреждениях имеется, и ее необходимо решать, пообещав плотнее взаимодействовать со службами занятости для привлечения кадровых специалистов.