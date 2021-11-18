Лучшие постановки автоклубов по итогам конкурса «Новое передвижничество, или маршрут – деревня малая-3» определены в шести районах Новосибирской области. Организаторами конкурса выступили региональное министерство культуры и Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.

В конкурсе «Новое передвижничество, или маршрут – деревня малая-3» приняли участие 13 районов Новосибирской области, которые в 2020 году стали обладателями мобильных многофункциональных передвижных культурных центров – автоклубов по федеральному проекту «Культурная среда» (входит в нацпроект «Культура»).

Все конкурсные программы были представлены в четырёх номинациях-маршрутах: «ЗОЖ» – формирование и укрепление здорового образа жизни и счастливой семьи, «К истокам» – сохранение традиционной народной культуры, «Добро» – помощь социально незащищённым категориям населения. «Маршрут Свободный» выбирали участники, которые представили программы на любые другие темы. Для конкурсного показа автоклубы выбирали разные формы: арт-десанты, конкурсы, экологические спектакли или тематические концерты. Экспертная комиссия оценивала участников конкурса во время выездных мероприятий в отдалённые сёла и деревни.

«Мобильные автоклубы имеют большое значение для удалённых и малонаселённых уголков области, где нет стационарных учреждений культуры, – отметила, комментируя итоги конкурса нашему изданию, министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. – Техническое оснащение автоклуба позволяет проводить события различного формата – от небольшого концерта до крупного фестиваля – практически в любых погодных условиях и в любой точке на карте. Опыт использования передвижных культурных центров показал их эффективность, мероприятия получают много положительных откликов. Конкурс на лучшую постановку работы автоклубов позволил обменяться опытом и выявить наиболее успешные практики, которые можно будет применять в районах».

Лауреатом конкурса «Новое передвижничество, или маршрут – деревня малая-3» стал МКУК «Агиткультбригада» Каргатского района. Автоклуб представил жителям села Кубанское музыкально-театральную краеведческую акцию «Есть память, которой не будет забвенья».

Диплом I степени конкурса автоклубов вручен МКУК «Районный Дом культуры и досуга» Чулымского района. Второе место жюри присудило трём учреждениям культуры: муниципальному бюджетному учреждению культуры и молодежной политики Карасукского района, МКУК «Культурно-досуговый центр» Северного района и районному Дому культуры МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района».

Третье место поделили между собой МБУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Барабинского района и МБУК «Культурно-досуговый центр» Куйбышевского района.

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества – учреждение в статусе Проектного офиса осуществляет координацию деятельности, информационную поддержку, методическое сопровождение и оказание практической помощи в организации работы автоклубов. Третий год областной Дом народного творчества проводит региональные конкурсы тематических программ нестационарного обслуживания населения «Клубное передвижничество, или маршрут – деревня малая». Наиболее успешные практики рекомендованы для тиражирования в учреждениях клубного типа, имеющих передвижные культурные центры. Национальный проект «Культура» реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Цель проекта – увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. Реализация нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области находится на контроле регионального министерства культуры.