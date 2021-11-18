В ближайшие выходные в Новосибирске пройдет ежегодный фестиваль «Белое пятно». Одной из гостей знакового для региона литературного события станет Татьяна Толстая. Приезд известной столичной писательницы помог организовать партнер фестиваля Сбер.

20–21 ноября в Новосибирске в очередной, двенадцатый раз пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Мероприятие проводится Новосибирской государственной областной научной библиотекой в партнерстве с Областной детской библиотекой им. А. М. Горького, при поддержке минкультуры региона. Впервые в этом году партнером фестиваля стал Сбер. На пресс-конференции 17 ноября организаторы рассказали о программе и участниках мероприятия.

В этом году в программе заявлено более 30 мероприятий. Это творческие встречи с писателями — как столичными, так и местными, мастер-классы, лекции, а также читки от актеров театра «Красный факел». Впервые в фестивале примет участие детский поэт из г. Бердска Алексей Ерошин.

«Хотелось бы выразить благодарность за помощь в организации фестиваля министерству культуры области. Благодаря этой поддержке все мероприятия проходят бесплатно для горожан. А Сбер подставил плечо и помог нам расширить программу фестиваля — организовать приезд писательницы Татьяны Толстой», — отметила директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

Встречи с Татьяной Толстой состоятся в оба фестивальных дня — 20 и 21 ноября. Как рассказали в Сбере, поддержка культурных проектов уже давно стала традицией для компании.

«Сбер поддерживает культурные проекты. Так, в Новосибирске проходила выставка «Видеть невидимое», где с шедеврами архитектуры и живописи могли ознакомиться незрячие и слабовидящие посетители. На прошлой неделе прошла совместная акция с Художественным музеем, когда посетить экспозицию можно было бесплатно, — рассказала заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова. — Новосибирская областная библиотека и Новосибирское отделение Сбера — давние партнеры. Наши сотрудники выступают лекторами в мобильном комплексе библиотечного обслуживания. Они читают лекции по финансовой грамотности и финансовой безопасности жителям удаленных районов Новосибирской области. Также в библиотеке представлена наша полка, которую мы пополняем изданиями из библиотеки Сбера».

Пользуясь случаем, Ольга Коновалова вручила директору библиотеки книжное издание «Удивительная история Сбера — 180», посвященное юбилею компании.

Отметим, что фестиваль «Белое пятно» в этом году пройдет в смешанном режиме — онлайн и офлайн. Тематически он разделен на три блока — основная часть, детская программа и программа с участием писателей-фантастов. Подробнее ознакомиться с расписанием фестиваля «Белое пятно» можно на официальном сайте мероприятия.

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