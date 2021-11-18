Во время заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике 16 ноября депутаты ЗС Новосибирской области обсудили причины недостаточного финансирования систем пожарной безопасности школ на фоне других затрат по госпрограмме «Безопасный город».

На комитете по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирской области 16 ноября депутаты заслушали доклад министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря о финансировании программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области». Парламентарии отметили недостаток выделяемых средств на замену систем пожарной безопасности образовательных учреждений региона.

По словам Сергея Цукаря, в настоящее время порядка 800 школ региона нуждаются в модернизации датчиков пожарной безопасности. Последний раз датчики устанавливали около 10 лет назад, и они уже пришли в негодность. Министр доложил, что согласно поправкам, внесенным в бюджет госпрограммы в июле, на замену датчиков планируется направить в текущем году 43 млн. рублей – это на 26 млн. рублей больше, чем планировалось изначально. Однако, как признал министр, и этих средств недостаточно.

«Объем недостаточный. Нужно порядка 800 млн. Это от 1 до 4 млн на каждую организацию. Сейчас действуем исходя из того, чтобы заменять те датчики, что совсем вышли из строя. Ложных срабатываний огромное количество. По предписанию прокуратуры, в 2021 году только в 23 школах запланирована модернизация систем», — рассказал Сергей Цукарь.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина (депутат также состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции ЗС Новосибирской области, фракции «Единая Россия») задала вопрос чиновнику о планах полного переоборудования систем пожарной сигнализации в школах.

«С начала действия программы (2016 г. — «КС») мы только в 106 школах установили новое оборудование. Такими темпами пока везде установим, придется снова менять. В первую очередь, в зоне риска — сельские школы. Среди них много обветшавших, деревянных. А пожарная машина вряд ли туда доберется скоро. Поэтому предлагаю сделать финансирование плановым, а не по «хвостам» бить с прокуратурой, когда уже критическая ситуация», — отметила Елена Тырина.

Министр ответил, что пока госпрограммой не запланирована полная инвентаризация датчиков пожарной безопасности в школах.

Также Сергей Цукарь назвал общую сумму финансирования программы «Безопасный город» в 2021 году — 664 млн. рублей. Половина из этих средства будет направлена на установку и содержание комплекса фото-видео фиксации нарушений ПДД, в том числе содержание ЦОДД.

177 млн. рублей, согласно планам, пойдет на содержание системы 112. Более 220 млн. рублей – на региональную систему видеонаблюдения, видео-аналитики и вычислительной инфраструктуры для органов правопорядка, в том числе в целях поиска преступников. Финансирование последнего направления планируется разбить на два этапа – в 2021 и 2022 году.

Таким образом, лишь 6% (43 млн. рублей) от всего объема финансирования программы «Безопасный город» в бюджете выделяется на замену пожарных датчиков в школах в 2021 году. На эти средства, как было отмечено выше, заменят оборудование только в 23 школах из 800.