Полпред Анатолий Серышев прибыл в Республику Тыва

18 ноября полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл в Республику Тыва. Он проведет в регионе ряд рабочих встреч.



Сегодня началась рабочая поездка полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в Республику Тыва.

«Полпред обсудит с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом и председателем Верховного Хурала Кан-оолом Даваа текущую социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, проблемные вопросы и перспективные направления развития Тувы», — сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Уточняется, что одной из основных тем поездки станет исполнение в республике программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Демография». Полпред СФО посетит ряд объектов строительства и проведет совещание с руководителями органов исполнительной власти региона. Он также проведет рабочие встречи с руководителями правоохранительных органов.

Напомним, ранее Анатолий Серышев прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Полномочный представитель президента провел серию встреч с руководителями крупнейших предприятий, научных и бюджетных организаций региона.