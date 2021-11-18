Более половины новосибирцев выступили за выдачу QR-кодов  тем, кто имеет антитела к COVID-19

Более половины жителей Новосибирска выступают за выдачу QR-кодов людям, имеющим достаточное количество антител к коронавирусу, сообщается в исследовании портала SuperJob.

57% опрошенных жителей Новосибирска считают, что QR-коды можно выдавать не только вакцинированным от коронавируса гражданам, но и непривитым лицам, если они обладают достаточным уровнем антител.

«Сегодня QR-код могут получить только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19. Новосибирцы поддерживают данную позицию чаще среднего по стране, 57% жителей города хотели бы вступления законопроекта в силу. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию», — сообщает пресс-служба SuperJob.

Уточняется, что при этом каждый пятый житель России (20%) считает, что QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался от коронавируса и не переболел официально. По их мнению, сейчас нет точных данных о том, какой уровень антител должен быть, чтобы не заразиться, а такое предложение открывает широкое поле для коррупции.

Опрос проводился в 392 населенных пунктах, в нем участвовали 1 600 респондентов со всех округов России.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточняют, что экспертами ведомства обсуждается вопрос выдачи QR-кодов людям с антителами, но без официального диагноза.

«Главный государственный санитарный врач Анна Юрьевна Попова отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесенного заболевания, рассказала, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что уровень антител, достаточных для защиты — это предмет научных дискуссий во всем мире.

«Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, в Новосибирской области введена система QR-кодов для посещения отдельных организаций и массовых мероприятий. Ограничительная мера также действует в заведениях общепита.