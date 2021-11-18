Сиденья для пассажиров и встречающих стали более функциональными – их оснастили розетками и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств.

На железнодорожных вокзалах Новосибирской области продолжается программа обновления интерьеров. В прошлом году в рамках проекта обновлённые залы ожидания появились на вокзалах станций Тогучин, Чаны, Татарская, Черепаново.

В 2020 году интерьерной реновации подверглись также залы ожидания вокзальных комплексов Новосибирск-Южный, Новосибирск-Западный и Новосибирск-Восточный, а в текущем году очередь дошла и до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

Сейчас в залах ожидания вокзального комплекса обновили секции сидений, заменив их выполненные из натурального дуба. Новые посадочные места имеют не только эргономичный профиль, но и стали более функциональными – их оснастили розетками и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Позднее в зал будут добавлены новые вазоны с зелёной растительностью и другие декоративные элементы.

На обновлении вокзала Новосибирск-Главный проект по повышению уровня комфорта для пассажиров Западно-Сибирской железной дороги не окончится. Позднее он будет также реализован и на других вокзальных комплексах Новосибирской области.

Напоминаем читателям, что ЗСЖД в Новосибирской области продолжает показывать рост экономических показателей. В частности, в октябре 2021 года в регионе было сформировано и отправлено на 14% больше контейнерных поездов, чем в октябре 2020 года, а также перевезено на 40% больше цемента относительно показателя октября прошлого года.