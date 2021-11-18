Аномальные морозы прогнозируют в четырех регионах Сибири

Аномально холодную погоду прогнозируют синоптики в четырех регионах Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Аномально холодная погода ожидает Кемеровскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области в ближайшие дни. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -29…-31 градусов.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27…-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21…-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С», — сообщил Роман Вильфанд.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 19 ноября в Новосибирской области ожидается -18…-23 градуса, местами до 28 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до -11…-16 градусов. Ветер северный, его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в регионе опустится до -13…-18 градусов, при прояснениях до -25 градусов, днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, местами — до -13 градусов.

В Томской области в ночь 19 ноября температура воздуха составит -18…-23 градуса, местами — до -30 градусов. в Кемеровской области столбик термометра упадет до -12…-17 градусов, местами до -26.