Квартал «Авиатор» в Новосибирске продолжат строить, несмотря на протест прокуратуры

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил все предыдущие решения, которые признавали законным строительство квартала «Авиатор» неподалеку от аэродрома «Гвардейский» в Новосибирске, и направил дело на новое рассмотрение. Застройщик квартала надеется, что суд вновь встанет на его сторону.

Решение Новосибирского областного суда, который отклонил иск прокуратуры Новосибирска к мэрии города не устояло в кассации. Надзорные органы пытаются доказать, что муниципалитет незаконно выдал строительной компании Брусника разрешение на возведение квартала «Авиатор». Восьмой кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Застройщик считает, что разрешение на строительство ему было выдано на законных основаниях. «Оператор аэродрома согласовал проект, указав, что он не оказывает влияния на безопасность полетов. Этому есть документальное подтверждение. Однако суд третьей инстанции не успел разобраться в этом вопросе. Полагаем, что первая инстанция, в очередной раз изучив все материалы, вновь вынесет решение в пользу мэрии Новосибирска», – прокомментировали «Континенту Сибирь» в Бруснике.

Напомним, мэрия Новосибирска в конце января 2021 года в суде доказала свое право выдавать разрешения на строительство в районе старого городского аэропорта, аэродром которого сегодня эксплуатирует Росгвардия. Вынося решение о правомерности выдачи разрешения на строительство квартала «Авиатор», коллегия судей Новосибирского областного суда приняла во внимание, что к моменту выдачи разрешения никакие санитарно-защитные зоны аэродрома «Гвардейский» установлены не были (не установлены они и до сих пор). Поэтому, по мнению суда, говорить, что Брусника возводила жилье на территории с какими-либо особыми условиями, некорректно.

В ходе судебного заседания представители мэрии и застройщика указали, что не так давно прокуратура выдвигала аналогичные претензии к строительной компании «Вира-строй», реализующей проект также вблизи «Гвардейского». Однако споры были прекращены из-за отказа войсковой части от исков.