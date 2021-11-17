Новосибирские ЗАГСы ограничили число гостей на церемонии бракосочетания из-за COVID-19

В отделах ЗАГС Новосибирской области из-за коронавирусной инфекции действуют дополнительные ограничительные меры. На церемонии бракосочетания может присутствовать не более восьми человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Церемонии бракосочетания в Новосибирской области проводятся с учетом ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Молодожены должны быть в масках, а количество участников церемонии ограничено.

«Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак, и гостей — не более 8 человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить», — уточнила начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.

Она сообщила, что в 2021 году заключений браков стало меньше, однако церемонии проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Так, в отделах ЗАГС региона действуют бактерицидные облучатели закрытого типа, измеряется температура бесконтактным способом. В помещениях, в частности, проводится влажная уборка, все контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами, а специалисты на местах соблюдают масочный режим.

Наталья Шустова напомнила, что заявления на оказание любой из услуг отделов ЗАГС можно подать дистанционно — через портал Госуслуг.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 395 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались пятнадцать человек в возрасте от 46 до 91 года. Всего в регионе зарегистрировано 77 572 случая коронавируса. 56 140 пациентов выписаны с выздоровлением, 3 610 скончались.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходима вакцинация. По данным на 16 ноября, вакцинацию первым компонентом прошли 1 млн 59 тыс. 393 жителей Новосибирской области, завершили курс 880 040 человек. В регионе действует интерактивная карта пунктов вакцинации от COVID-19. На ней также указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.