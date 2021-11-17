В Калининском районе Новосибирска к новой школе построили дорогу

К новой школе № 219 в микрорайоне «Родники» в Калининском районе Новосибирска построили дорогу. Сдать 310-метровый участок планируется в конце ноября.

В Калининском районе Новосибирска подрядчик завершил первый этап строительства дороги к новой школе на улице Михаила Немыткина. Как подчеркнул на выездном совещании мэр Анатолий Локоть, наличие транспортной инфраструктуры является одним из обязательных условий ввода в эксплуатацию школы № 219.

«Решение о строительстве школы было принято совместно с правительством Новосибирской области. Стройка началась полтора года назад. Несмотря на то что это ответственность регионального УКСа, я много раз приезжал сюда, следил за строительством школы. Здесь непростой рельеф, но подрядчик преодолел все трудности. Проект на 1100 мест, очень удобный, универсальный. Дорожная инфраструктура — это обязанность муниципалитета. Дорога новая, внутриквартальная. Но без нее сдать школу было невозможно, необходимо обеспечить транспортную доступность к образовательному учреждению. Буквально за сентябрь вопрос был решен», — сообщил Анатолий Локоть.

Отметим, сдать 310-метровый участок дороги от дома № 8/2 до дома № 4 на улице Мясниковой планируется в конце ноября. За короткое время на нем были вынесены подземные коммуникации, сделана ливневая канализация, уложен асфальт и оборудованы тротуары. На участке остались работы по устройству наружного освещения и установке светофорного объекта. Подрядная организация ООО «Дороги54» планирует завершить работы уже на следующей неделе.

Вторым этапом строительства дороги станет участок в 120 метров от дома № 4 до дома № 4/1 на ул. Мясниковой. В пресс-центре мэрии уточнили, что реализация всего проекта позволит соединить улицы Михаила Немыткина и Тюленина.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас школа готовится к вводу в эксплуатацию, ведется документальное оформление. После этого учреждению предстоит получить лицензию на право осуществления образовательной деятельности — процесс занимает от полутора до двух месяцев.

«В этом учебном году, после открытия, ориентировочно в начале третьей четверти, планируем принимать все классы, кроме выпускных (9 и 11-х). У нас шикарная спортивная площадка полностью с покрытием, где любой ребенок найдёт занятия по душе. В каждом классе будут шахматы. Сейчас на стадии заключения договор с федерацией самбо. Также хотим запустить спортивные ролики, различные виды танцев. Будет студия звукозаписи, кинозал», — рассказала директор школы № 219 Юлия Черявко.

Она добавила, что каждый специализированный кабинет в учреждении оборудован лабораториями. Их разместили в кабинетах биологии, химии, физики. В школе также установили систему видеонаблюдения и противопожарную систему, на фасаде здания оборудован большой экран, по которому будут транслироваться линейки, детские праздники и другие мероприятия, проходящие в школе.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится образовательный парк. В нем построят, в частности, двухуровневую библиотеку, актовый зал с возможностью организации театральных представлений, зимний сад. Парк рассчитан на 1105 мест и включает в себя дошкольное образование, начальную школу и старшие классы.