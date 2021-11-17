Директор томского филиала «Экологии-Новосибирск» приговорён к колонии за мошенничество

Суд в Томской области приговорил директора местного филиала ООО «Экология-Новосибирск» к четырём годам колонии. Он обвиняется в махинации ради получения бюджетных средств по нацпроекту.

Советский районный суд Томска вынес приговор директору регионального филиала ООО «Экология-Новосибирск». Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в прокуратуре региона 17 ноября, в период с августа по декабрь 2020 года руководитель филиала предоставил документы на получение средств из регионального бюджета, которые содержали заведомо ложные сведения о затратах организации. На основании этих документов компании по нацпроекту «Экология» выделили субсидию на сумму более 8,5 млн руб.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Томской области.

По данным СУ СКР по Томской области, подсудимый признал вину и возместил причинённый ущерб.

Напомним, в ноябре «Экология-Новосибирск» заключила мировое соглашение с одним из оставшихся без расчёта перевозчиков.