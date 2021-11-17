На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске завершено остекление двух малых арен

На площадке строительства многофункционального ледового дворца спорта в Новосибирске завершено остекление двух малых арен. Установка уникальных витражных систем на основной арене продолжается, сообщили в правительстве региона 17 ноября.

Всего строителям предстоит обустроить более 11,7 тыс. кв. м светопрозрачных конструкций, отметили в правительстве Новосибирской области.

Кроме того, генеральный подрядчик работ ООО «Элинальфа» завершил укладку профлиста на кровле основной арены. На малых аренах уже стартовал следующий этап – монтаж непосредственно фальцевых кассет.

Также продолжается комплекс работ по утеплению фасадов здания и заливке полов. На третьем этаже полы уже обустроены полностью, теперь строители заливают полы на первом и втором этажах. Помимо этого, ведётся монтаж внутренних систем отопления, на финишной прямой – установка оборудования индивидуального теплового пункта.

Строителям также предстоит выполнить такой крупный блок работ, как монтаж холодильной установки для охлаждения ледового поля. Установка включает в себя целый комплекс различного оборудования как российского, так и импортного производства.

Минстрой региона жёстко следит за выполнением графика работ. На объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Ранее сообщалось о том, что работы на стройплощадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске продолжались в выходные дни в начале ноября.