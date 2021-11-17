Продавшему остров экс-главе района в Новосибирской области утвердили обвинение

По делу экс-главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, которому инкриминируют продажу острова в «Обском море» по заниженной цене, вынесено обвинительное заключение. Бывший чиновник в ближайшее время предстанет перед судом.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды, сообщили в надзорном ведомстве 17 ноября. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 5 июня 2013 года Лагода подписал постановление о предоставлении земельного участка на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища членам дачного общества в совместную собственность. При этом, согласно земельному и водному законодательству, приватизация этой земли запрещена.

1 августа 2014 года экс-глава района заключил с дачниками договор купли-продажи участка за 10 млн руб., что в шесть раз ниже его рыночной стоимости.

«В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом — береговой полосой Новосибирского водохранилища, исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинён материальный ущерб Российской Федерации», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено на рассмотрение по существу в Искитимский районный суд Новосибирской области.

Напомним, 22 октября суд продлил Олегу Лагоде домашний арест на два месяца. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника заведено в конце 2020 года.

Как сообщала в ноябре «Континенту Сибирь» заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старший лейтенант внутренней службы Елена Кириллова, дамба, соединяющая проданный Лагодой остров с внешним миром, сейчас сносится. Окончательно завершить работы планируется до конца года, на её месте предполагается соорудить новый мостовой переезд.