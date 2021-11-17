Суд в Новосибирске вынес приговор последователю «колумбайна»

В Новосибирске суд вынес приговор последователю «колумбайна» за разбойное нападение на школьников, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Новосибирской области.

В Новосибирске правоохранители в результате оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли преступные намерения 18-летнего местного жителя, разделяющего идеологию «колумбайн».

Уточняется, что новосибирец излагал свои замыслы в дневниковых записях и школьных сочинениях. Они содержали схематические изображения и заметки об изготовлении оружия кустарным способом и планы совершения насильственных действий в отношении преподавателей и учащихся общеобразовательной школы в Первомайском районе города.

«Старшеклассник высказывал в адрес учеников и преподавателей угрозы убийством, состоял в так называемых колумбайн-сообществах. Проведенным психолого-лингвистическим исследованием АНО «Центр экспертиз» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» установлено, что указанный гражданин был способен совершить акт террора», — сообщает пресс-служба ведомства.

В мае текущего года новосибирец совместно со своим 17-летним знакомым совершил разбойное нападение на учащихся школы с использованием макета огнестрельного оружия. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, сообщники с пневматическим пистолетом напали на двух несовершеннолетних во дворе жилого дома по улице Римского-Корсакого и похитили у одного из них мобильный телефон за 17 999 рублей.

В отношении новосибирцев следователи возбудили, расследовали и передали в суд уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Приговором Ленинского районного суда г. Новосибирска в ноябре 2021 года оба фигуранта признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Новосибирец приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его несовершеннолетний подельник — к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, в сентябре правоохранители задержали студента техникума в Красноярске за попытку нападения на одногруппников. Его отправили на обследование в психоневрологический диспансер.

Колумбайн — название школы в США, в которой в 1999 году произошло массовое вооруженное нападение двух старшеклассников на остальных учеников и персонал учреждения с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек, еще 23 ранили.