Кому и какие рекламные носители разрешат в Новосибирске?

В Новосибирске до конца года должны навести порядок в сфере наружной рекламы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 16 ноября дал поручение привести облик города в соответствие с требованиями архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций до Нового года. «Континент Сибирь» узнал, какими должны быть рекламные вывески и конструкции в Новосибирске.

Первый вопрос, который руководители подразделений мэрии во главе с Анатолием Локтем, а также главы районов города обсудили во время аппаратного совещания, касался наружной рекламы. «Мы уделяем особое внимание приведению в порядок внешнего вида города. Работа в этом направлении важная и где-то даже дискуссионная, потому что здесь целый узел интересов, прежде всего коммерческих, — объяснил коллегам Анатолий Локоть внимание к теме. — Перед нами задача — создать условия, чтобы коммерческие интересы совпадали с интересами художественного оформления города, чтобы это не вредило его внешнему облику».

Главный архитектор города Александр Ложкин напомнил, что с 10 ноября в Новосибирске вступил в силу новый архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций. Стоит подчеркнуть, что такой документ есть не во всех городах-миллионниках. Первыми среди российских городов такие регламенты приняли Москва и Казань. Новосибирск вошел в первую десятку последовавших за ними. Но принятый в 2019 году регламент уже устарел. Билборды, растяжки, рекламные установки, дисплеи и другие конструкции не соответствуют архитектурной стилистике фасадов, их концентрация портит внешний облик города, создает впечатление засилья информационного мусора. Эта проблема становится актуальной в преддверии международных чемпионатов, когда Новосибирск готовится встречать большое число российских и зарубежных туристов.

«За два года работы по этому документу мы пришли к необходимости внести изменения. Практика показала, что у нас где-то недостаточное регулирование, где-то избыточное», — рассказал Александр Ложкин. По его словам, документ увеличился с 13 до 21 страницы, из 40 страниц графического изображения изменились 38. Регламент дополнен еще одним приложением, которое определяет облик афишных стендов. «Многие предложения приняты с учетом пожеланий предпринимательского сообщества, в частности, размещение рекламных конструкций на стеклянных фасадах торговых центров разрешили, потому что во многих случаях это не нарушает архитектурный облик зданий. Мы убрали излишнее регулирование в ряде случаев и часть позиций перевели из обязательных в рекомендательные», — прокомментировал положения нового регламента главный архитектор города.

По новому регламенту, к информационным и рекламным конструкциям будут предъявляться единые требования. Исчезнет практика «черных пленок», появившаяся в Новосибирске из-за того, что информационные конструкции размещались в заявительном порядке, а рекламные — после получения разрешения в мэрии. Размещение рекламных вывесок теперь будет тесно связано с паспортами фасадов, которые разрабатываются в соответствии с архитектурно-художественным регламентом Новосибирска. Если у здания такого паспорта еще нет, то сначала придется его разработать, иначе получить разрешение на размещение рекламных носителей на фасаде дома в мэрии будет нельзя.

Сегодня в Новосибирске почти 600 объектов имеют паспорта фасадов. Из них 260 — жилые дома и 336 — нежилые здания и сооружения. Задача паспортов фасадов — показать возможные места размещения рекламных и информационных конструкций. По наиболее ответственным территориям создаются комплексные концепции. В настоящее время по заказу мэрии города завершается разработка концепции проспекта Маркса. Здания по проспекту получат паспорта фасадов в едином стиле. В этом году такая же работа планируется и по площади Калинина.

Также с улиц Новосибирска должны уйти настенные панно, которые размещались на расстоянии до 1,5 м от стены здания. Особые требования установлены для домов в стиле сталинский ампир и других, построенных до 1959 года. Вывески на них можно размещать только в виде объемных букв. Устанавливать рекламные конструкции на торцах и крышах этих зданий, а также вывески на подложках, цветовые короба муниципалитет не разрешит.

Запрещено также монтировать на зданиях вывески, которые перекрывают окна. Видеоэкраны и медиафасады не должны направлять прямые световые лучи в окна жилых зданий, поэтому расстояние от них до окон жильцов должно быть не менее 100 м. Также исчезнут «инопланетяне» с крыш, потому что размещение объемных конструкций на крышах зданий и сооружений теперь запрещено.

Также регламентируются количество крышных конструкций и их размещение. «Поездов» из рекламных вывесок, по образному выражению мэра, на крышах зданий уже не будет.

Очень важно, как отметил Александр Ложкин, что наконец-то установлены требования к размещению рекламных носителей на нестационарных объектах. «Мы внесли изменения в архитектурно-художественный регламент, которые должны прекратить «буйство рекламных конструкций» на нестационарных объектах. Например, на фризе можно поместить информационную вывеску не более 500 мм. А рекламное панно должно быть не более 1,20 м на 1,80 м, это так называемый сити-формат», — привел пример главный архитектор Новосибирск.

При этом Александр Ложкин рассказал, что рекламные конструкции, связанные с информированием граждан о мероприятиях на фасадах зданий театров и музеев, сохранятся. Также разрешены информационно-рекламные вывески на торговых центрах, таких как «Лента» и других. Наконец, будут сохранены исторические вывески, оставшиеся на зданиях с советских времен, например, как на гостинице «Северная». По мнению специалистов, они уже представляют историко-культурную ценность и не попадают под требование нового регламента.

Мэр Новосибирска после доклада главного архитектора поручил демонтировать в городе все незаконные рекламные конструкции: «Все, что установлено без разрешения, подлежит демонтажу. Необходимо ликвидировать их до Нового года». Анатолий Локоть обратился к главам городских районов с просьбой составить план мероприятий, которые ускорили бы эту работу. Кроме того, мэр города попросил подключиться к наведению порядка в сфере наружной рекламы руководителя департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. «Совместная работа двух департаментов будет более эффективной», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, к предстоящим международным чемпионатам по волейболу и хоккею Новосибирску предстоит привести в порядок 1200 фасадов зданий, расположенных вдоль главных туристических маршрутов.