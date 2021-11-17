В Новосибирскую область поступило ещё 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Две новые партии вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» доставлены в Новосибирскую область, сообщили в правительстве региона. Первый препарат поступил в количестве 13 800 комплектов, второй – в количестве 63 тысяч доз.

Как напомнили в министерстве здравоохранения региона, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона). По состоянию на 16 ноября вакцинацию первым компонентом прошли 1 млн 59 тыс. 393 жителей региона, завершили курс 880 040 человек.

Напомним, сейчас в регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации. Также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, организовано 98 мобильных прививочных бригад.

Региональный минздрав также открыл возможность записи на вакцинацию через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124 в поликлинике № 16 на левом берегу и в поликлиниках №27 и №7 — на правом для всех жителей Новосибирской области. Кроме того, в поликлинике № 1 организован отдельный кабинет, где можно вакцинироваться по живой очереди без предварительной записи.