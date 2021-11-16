Лекарство от коронавируса от Pfizer протестируют на жителях Красноярска и Барнаула

Росздравнадзор разрешил американской компании Pfizer проводить в России клинические испытания препарата для лечения и профилактики коронавируса Paxlovid. В числе городов, где будут проводиться исследования, — сибирские Красноярск и Барнаул.

Об испытаниях нового препарата от Pfizer в России сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании и государственный реестр лекарственных средств.

В испытаниях примут участие 7 тыс. человек из разных стран. В том числе — 90 человек из России, где исследования пройдут в государственных и частных медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленка, Барнаула, Пятигорска, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Кировска и других городов.

Препарат Paxlovid представляет собой ингибитор протеазы+ритонавир. Он предназначен для лечения и профилактики коронавирусной инфекции у пациентов с высоким и средним риском развития тяжёлой формы заболевания.

Согласно результатам второй фазы клинических исследований, завершившихся в начале ноября, лекарство снижает риск госпитализации и смерти пациентов с высоким риском тяжёлого течения заболевания на 89%.

Клинические испытания препарата в России продлятся до марта 2023 года, однако они могут быть завершены досрочно в соответствии с определённым законодательным механизмом – по такой схеме были зарегистрированы, в частности, вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось о том, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует создать лекарство от коронавируса с Кемеровским государственным медицинским университетом (КемГУ).