Новосибирские любители оперы в растерянности. В один вечер, 16 ноября, но на разных площадках в городе пройдут два значимых театральных события. На сцене Новосибирской государственной филармонии с сольным концертом выступит артистка оперного театра Василиса Бержанская. В то же самое время в НОВАТе пройдет очередная премьера оперы «Тоска», но впервые – с участием итальянской оперной певицы Алессандры ди Джорджио. Может ли это совпадение стать причиной конфликта интересов двух крупнейших культурных площадок мегаполиса – выяснял «Континент Сибирь».

16 ноября в Новосибирской государственной филармонии с сольным концертом выступит оперная дива, обладательница насыщенного меццо-сопрано Василиса Бержанская. Певица стала известна широкой публике в 2014 году как финалистка телеконкурса «Большая опера» на канале «Культура». Василиса Бержанская выступала на сцене Большого театра, была солисткой Немецкой оперы в Берлине. Также с 2019-го года она – приглашённая солистка новосибирского оперного театра.

«Сольный концерт Василисы – это моя мечта с тех пор, как я впервые услышала исполнительницу. И сегодня я счастлива, что певица в своем плотном зарубежном графике нашла время дать концерт в Новосибирской филармонии», – поделилась эмоциями министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, представляя накануне новый проект филармонии с участием Василисы Бержанской.

Стоит отметить, что график у певицы действительно плотный и она активно гастролирует по Европе — летом этого года Василиса Бержанская дебютировала в партии Розанны в новой постановке «Севильского цирюльника» на сцене Венской оперы. А уже через несколько дней после выступления в Новосибирске солистка споёт в спектакле «Набукко» лондонского Ковент-Гардена.

16 ноября вечером оперная дива выступает на сцене зала Каца вместе с ансамблем «Новосибирская камерата». Творческий дуэт на сцене певице составит российский актер Вячеслав Манучаров, которого пригласил в проект новый художественный руководитель «Новосибирской камераты» Михаил Симонян. Актер дополнит пение оперной дивы чтением сонетов Шекспира.

Сегодня же вечером на другой крупной театральной площадке – в НОВАТе – состоится премьера оперы «Тоска» с участием итальянской оперной певицы сербского происхождения – Алессандры ди Джорджио. Певица – участница многих музыкальных конкурсов и фестивалей в Европе. В 2019 году она, как следует из информации с сайта НОВАТа, выпустила свой первый диск, который презентовала в мае 2021 года на сцене Берлинской филармонии. В России Алессандра впервые.

Странное совпадение спектаклей по времени – начало обоих в 19.00 – поставило новосибирских театралов в ситуацию выбора. Многим бы хотелось послушать обеих артисток. Однако сделать это физически будет просто невозможно. Безусловно, здесь нельзя не заметить факт конкуренции за внимание новосибирцев между двумя крупными культурными площадками города.

Впрочем, в самом оперном театре, чья солистка выступает с сольным концертом в Новосибирской филармонии, сдержанно отзываются о сложившейся ситуации. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» представитель пресс-службы НОВАТа подчеркнул, что время своего выступления в филармонии Василиса Бержанская назначила самостоятельно. Также в театре дали понять, что сотрудничество с солисткой продолжается и отметили успешную премьеру 14 ноября оперы «Дидона и Эней», где Василиса исполнила партию царицы Карфагена.

При этом собеседник «Континента Сибирь» не стал комментировать возможные в связи с совпадением двух спектаклей неудобства. Впрочем, такие неудобства для театра очевидны. Несомненно, назначение двух крупных событий на одно и то же время может существенно ударить по прибыли учреждения, учитывая и без того существующие сложности после введения QR-кодов.

Таким образом, итогом непродуманной политики организаторов мероприятий, допустивших их совпадение по времени, может быть конфликт интересов двух крупнейших культурных учреждений Новосибирска. Косвенно в НОВАТе подтвердили возможный ущерб от совпадения программ, заметив, что билетов на «Тоску» «продано достаточно, но хотелось бы больше». Правда, связав ситуацию всё с тем же введением QR-кодов.

На сайте театра накануне спектакля «Тоска» корреспондент «Континента Сибирь» увидела много непроданных мест в партере, учитывая, что по антиковидным нормам в продажу были выставлены только 50% мест, а также вполне доступный ценник – от 500 рублей. Максимальная цена билета на представление – 3500 рублей.

С другой стороны, согласно данным сайта филармонии, максимальная цена билетов на спектакль Василисы Бержанской составляет 800 рублей. Здесь также на текущий момент проданы не все билеты.

Напомним, выступление певицы в Новосибирской филармонии организует новый художественный руководитель ансамбля «Новосибирская камерата» Михаил Симонян.