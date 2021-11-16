Компания известного новосибирского девелопера подала на самобанкротство

Финансово-строительная компания «Новосибирская», принадлежащая обанкротившемуся бизнесмену Сергею Чернатову, потребовала признать себя несостоятельной, следует из картотеки арбитража.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о самобанкротстве АО «Финансов-строительная компания «Новосибирская». Как следует из информации в каточке суда, опубликованной 15 ноября, сумма задолженности компании составляет 466 млн руб.

Владелец компании – известный новосибирский девелопер Сергей Чернатов, признанный банкротом на основании собственного заявления в июне 2020 года — общая сумма его задолженности кредиторам на тот момент составила 13,1 млн руб. В июле 2021 года имущество бизнесмена было выставлено на торги.

Сергея Чернатова связывают со строившимся в районе площади Маркса зданием торгового назначения. Его имя также фигурировало в скандале с недостроенным жилкомплексом по улице Кропоткина. В 2005 году Чернатов баллотировался в горсовет Новосибирска.

Компанию «ФСК «Новосибирская» Сергей Чернатов возглавил в 2010 году. Девелопер также руководит рядом других компаний, связанных со строительством и управлением недвижимостью, в том числе ООО УК «Сибстройкоммерс» и «Кировская-К».