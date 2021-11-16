Основатель «Ярче!» откроет магазины непродовольственных товаров в Новосибирске

Юрлицо ритейл-сети «Ярче!», ООО «Камелот-А» опубликовало вакансии в создаваемых магазинах непродовольственных товаров в Новосибирске и Бердске. Владелец компании – крупнейший производитель сладостей и снеков «КДВ Групп» — объявил о планах по запуску новой сети.

Томский холдинг «КДВ Групп», объединяющий ряд известных компаний по производству кондитерских изделий и снеков, планирует открыть сеть супермаркетов непродовольственных товаров Hit Super Price, сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники 16 ноября.

Как следует из информации на сайте входящего в группу ООО «Камелот-А», которое является юридическим лицом сети супермаркетов «Ярче!», в Новосибирске и Бердске уже ведётся набор персонала. Домен для размещения вакансий был зарегистрирован ещё в начале ноября.

Магазины новой торговой сети планируется открыть в Новосибирске на улицах Народная, Печатников и Твардовского, а в Бердске – на улице Лелюха.

Предполагается, что в новых магазинах будут продавать косметическую продукцию, в том числе собственного производства сети. Детали проекта пока не раскрываются.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших российских компаний пищевой отрасли. Занимается производством кондитерских изделий и снеков, также выращивает сельскохозяйственные культуры. В числе брендов, входящих в актив холдинга, — «Яшкино» и «Кириешки». Имеет 15 фабрик в России, а также сеть супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

Напомним, после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года владелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов признал, что являлся инвестором торгового центра, однако на момент трагедии уже не имел отношения к объекту. При этом миллиардер пообещал выплатить по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего в результате ЧП.

Между тем собственником ТРЦ «Зимняя вишня» является принадлежащая пищевому холдингу компания «Кемеровский кондитерский комбинат». В октябре экс-директор компании Юлия Богданова была признана виновной по уголовному делу о пожаре и приговорена к 14 годам лишения свободы.