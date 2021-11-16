Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Василий Попов
 
Новости Новосибирска. Самолет
Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, воздушное судно, осуществляющее рейс Томск-Москва, совершило посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске из-за проблем в работе механизации крыла.

«В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет», — указано в сообщении.

Уточняется, что  в настоящее время правоохранителями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб.

Отметим, самолет совершил посадку в 11:47 по местному времени.

«По предварительной информации командиром воздушного судна принято решение произвести вынужденную посадку в указанном  аэропорту по причине невыхода закрылок  в полетную конфигурацию», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на борту самолета находились 172 пассажира. Их вылет в Москву произведен резервным бортом авиакомпании. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в начале ноября самолет Airbus 321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Братск, экстренно приземлился в Новосибирске — находившейся на борту женщине стало плохо.

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