Новый подземный переход построят на площади рядом с вокзалом Новосибирск-Главный

Жанна Гладкова
 
Новости Новосибирска. Вокзал Новосибирск Главный
Вид на здание вокзала со стороны автостоянки, к которой будет вести новый подземный переход. Фото Михаила Перикова

На площади Гарина-Михайловского приступают к реализации проекта по созданию подземной торговой галереи. Разрешение на строительство первого подземного перехода выдала мэрия Новосибирска 9 ноября.

На площади перед главным железнодорожным вокзалом Новосибирска будет построена система подземных переходов с торговыми киосками. В этом году начнется I этап строительства. Разрешение на это выдано ООО «Сталкер» (учредители, по данным сервиса Rusprofile, Евгений Бурденюк (50%) и Габдрашит Ягофаров (50%)).

Как рассказал «Континенту Сибирь» Евгений Бурденюк, первый этап проекта предполагает строительство подземного перехода от муниципальной парковки на привокзальной площади (справа, если стоять лицом к вокзалу) до существующего подземного перехода со входом со стороны ТЦ «Апельсин».

«Проект по строительству подземной торговой галереи на площади Гарина-Михайловского довольно сложный и требует разработки многочисленной документации, а также большого числа согласований. Чтоб не терять время (и разрешения на аренду земли, выданного в 2018 году), компания приступила к реализации небольшой части проекта», – пояснил Евгений Бурденюк.

Напомним, о реконструкции площади Гарина-Михайловского в Новосибирске заговорили еще в 2004 году. Тогда предполагалось, что он включит в себя строительство подземных и наземных сооружений площадью 50 тыс. кв. м.

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