Полпред Анатолий Серышев встретился с заместителем Генерального прокурора

16 ноября полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел в Новосибирске встречу с заместителем генерального прокурора Дмитрием Демешиным.



Анатолий Серышев отметил высокий уровень сотрудничества аппарата полпреда в Сибирском федеральном округе с органами прокуратуры и выразил уверенность в том, что оно продолжится.

Среди наиболее важных задач, затронутых участниками встречи, по данным пресс-центра полпредства, были совершенствование региональной и муниципальной правовой базы, снижение уровня безработицы, вакцинация населения, обеспечение лечебных учреждений и аптечных организаций необходимым оборудованием и медикаментами, развитие инвестиционного климата.

Особое внимание в ходе встречи получили вопросы исполнения национальных проектов, общий бюджет на реализацию которых в округе в 2021 году составляет 193,4 миллиарда рублей.

Кроме того, большое внимание было уделено погашению задолженности по заработной плате работникам организаций и предприятий. По данным государственной инспекции труда на 12 ноября 2021 года размер просроченной задолженности в субъектах Федерации округа составил 1,17 миллиарда рублей перед 19178 работниками.

Также речь шла о защите прав участников долевого строительства.

На сегодня в СФО насчитывается 300 проблемных жилых домов, строящихся по ДДУ, в которые вложены средства 16,8 тысячи граждан. Новосибирская область оказалась самым сложным из регионов, на нее одну пришлось больше трети объектов и почти половина пострадавших дольщиков (108 домов, 7,6 тысячи человек). Второе место занял Красноярский край (96 объектов, 4,7 тысячи дольщиков).

Руководители обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и пути повышения эффективности совместной деятельности в целях решения первостепенных и актуальных проблем федерального округа.