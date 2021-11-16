В Новосибирске построена школа с музеем и уникальными лабораториями

Новая школа более чем на тысячу мест готовится к вводу в эксплуатацию в Новосибирске. Помимо учебных помещений в ней размещены различные лаборатории, музей и спортивный зал с душевыми.

Строительство школы по улице Михаила Немыткина в Калининском районе Новосибирска, рассчитанной на 1 100 мест, вышло в финальную стадию. Строительно-монтажные работы завершены, и сейчас готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию, сообщили в областном правительстве 16 ноября.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, сегодня в Калининском районе Новосибирска очень активно строится жильё, при этом параллельно с вводом новых жилых домов возводятся социально значимые объекты. В прошлом году в районе введена в эксплуатацию школа по улице Тюленина на 1 100 мест, а в этом году — детский сад по улице Краузе.

Готовящаяся к сдаче школа по улице Михаила Немыткина – ещё один новый социально значимый объект района, он возводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».

«Объекты, которые строятся в регионе по национальным проектам, находятся на постоянном контроле правительства области. В сегодняшней ситуации, когда продолжается рост стоимости строительных материалов и по-прежнему не хватает рабочей силы из-за пандемии, выполнение госконтрактов – особая ответственность для подрядчиков», — приводит словам Ивана Шмидта пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как отметил министр, при строительстве школы применён типовой проект, включённый в реестр минстроя РФ как экономически эффективный. Подрядчиком работ выступила строительная компания ООО «Армаком».

Помимо учебных классов, в здании площадью более 15 тыс. кв. м расположились различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, а также спортзалы с душевыми. При этом пространство помещений организовано таким образом, чтобы каждый квадратный метр площадей использовался максимально эффективно.

Общая стоимость объекта – более 1 млрд 113 млн рублей.

Иван Шмидт подчеркнул, что благодаря реализации региональных и федеральных программ в Новосибирской области одновременно строится более 140 объектов. В том числе, в этом году запланировано ввести в эксплуатацию три новых школы и восемь детских садов.

Ранее сообщалось о том, что под Новосибирском до конца года планируется построить универсальный спорткомплекс с боксёрским рингом.