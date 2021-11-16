При выборе будущего жилья люди ориентируются по многим существенным показателям. Один из них – высота потолков. В ЖК «Расцветай на Гоголя» есть семейные квартиры с потолками 3 метра.

ЖК «Расцветай на Гоголя» комфорт-класса – четыре дома, из которых три уже сданы. В продаже квартиры в доме № 4. Ввод объекта планируется через год.

Дом переменной этажности – 25, 12 и 7 этажей.

В 25-ти и 7-ти этажных секциях на площадке по три квартиры. Это создает камерную, спокойную обстановку в доме, снижает общий уровень шума, и в целом – делает жизнь комфортнее.

Квартиры с высокими потолками спроектированы в 12-ти и 7-ми этажных секциях. В таком жилье создается ощущение легкости и простора для зонирования пространства и оформления интерьера.

Удобная транспортная доступность ЖК «Расцветай на Гоголя» позволяет рационально организовать жизнь в одной из центральных локаций Новосибирска: в 15-минутах метро «Березовая роща», рядом ключевые транспортные развязки — улицы Ипподромская, Гоголя и Фрунзе.

ЖК «Расцветай на Гоголя» подойдет для семей с детьми. Этому способствует сложившаяся социальная инфраструктура рядом и внутреннее благоустройство комплекса. Пять детских садов, школа №82, школа №195, гимназия №15, поликлиники, ПКиО «Березовая роща» и ТРЦ «Сибирский Молл» – в шаговой доступности.



Огороженная территория ЖК, видеонаблюдение, концепция «двор без машин», зоны отдыха, детская площадка, workout-комплекс – все отвечает современным тенденциям благоустройства и безопасности.

В наличии квартиры 67– 69 кв.м. В жилье запроектированы кухни-гостиные и разнесенные светлые просторные комнаты. Окна в таких квартирах выходят во двор, что очень удобно в целях комфорта и безопасности, всегда можно наблюдать за играющим на площадке ребенком.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

Тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик:

ООО «СЗ «Расцветай на Гоголя»

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