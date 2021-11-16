Замначальника МВД Новосибирской области избежал уголовного дела о превышении полномочий

Следователи отказались возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрия Ходакова.

В СУ СК РФ по Новосибирской области не стали возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя начальника регионального управления МВД России и руководителя главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по региону Дмитрия Ходакова. В сентябре 2021 года стало известно, что он инициировал запрос в Росфинмониторинг о финансовых операциях Веры Ганзи, на тот момент являвшейся депутатом Госдумы РФ. Однако следственные действия в отношении народных избранников возможны лишь с одобрения генпрокурора.

Вера Ганзя обратилась с жалобой в прокуратуру. В конце сентября в ведомстве сообщили, что Ходаков будет привлечен к дисциплинарной ответственности за незаконные действия.

«В ходе проверки доводов обращения депутата Веры Ганзя прокуратурой области установлено, что необходимости в истребовании из МРУ Росфинмониторинга России по СФО информации в отношении нее у следователя ГСУ не было. С учетом этого копия указанного обращения о наличии в действиях сотрудников ГСУ предусмотренного ст. 286 УК РФ преступления (Превышение должностных полномочий — «Континент Сибирь») направлена в следственное управление Следственного комитета Российского Федерации по Новосибирской области для проведения уголовно-процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Континенту Сибирь».

В прокуратуре Новосибирской области изданию уточнили, что заместителем прокурора региона начальнику ГСУ внесено представление, в котором поставлен вопрос о строгой дисциплинарной ответственности следователя ГСУ и его непосредственного руководителя. Однако следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении Дмитрия Ходакова и его подчиненных.

«В ходе анализа полученной информации каких-либо сведений о неправомерных действиях Веры Ганзя получено не было, поэтому вопрос о выделении материалов проверки из уголовного дела в отношении Веры Ганзя не рассматривался, процессуальные решения по данному факту не принимались. Таким образом, установлено, что последствий в виде существенного нарушения законных прав и интересов граждан в результате действий должностных лиц ГУ МВД НСО не наступило, в связи с чем отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ», — сообщила решение ведомства Вера Ганзя «Континенту Сибирь».

Напомним, накануне в Красноярске правоохранители задержали замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Сергея Супруна. Его подозревают в совершении двух эпизодов преступления по части 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).