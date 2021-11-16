В Новосибирской области прораб предстанет перед судом за смерть рабочего

В Новосибирской области прораба осудят за смерть строителя на рабочем месте, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летнего прораба которого обвиняют в гибели рабочего во время строительных работ.

По данным следствия, инцидент произошел 31 июля текущего хода в селе Ключики Сузунского района Новосибирской области на территории столярного цеха.

«Обвиняемый<…> дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела произвести строительные работы на высоте, а именно — осуществить ремонт кровли тракторного гаража. При этом, фигурант по делу не обеспечил безопасные условия и охрану труда и допустил рабочих к выполнению работ на высоте без обеспечения их средствами индивидуальной защиты — каской, страховочной или удерживающей привязью, а также не выдал наряд-допуск для работы на высоте», — указано в сообщении.

В результате один из рабочих сорвался с крыши тракторного гаража и упал с высоты 9 метров на бетонную поверхность. Мужчину доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через несколько дней.

В отношении прораба возбудили уголовное дело по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый признал вину в полном объеме.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в начале ноября в Новосибирске двое рабочих и слесарь лицея №12 в ходе обследования теплового узла здания провалились в яму с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, двое из них скончались. Правоохранители проводят проверки.