Новикомбанк подвел итоги третьего квартала

Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за три квартала 2021 года. По итогам девяти месяцев банк получил прибыль в размере 8,6 млрд рублей, а объем собственных средств увеличился на 9%, до 66 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года, увеличился до 421 млрд рублей. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики. По мнению авторов отчета, положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности, – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики».

В отчетном периоде Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления. Так, за 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 млрд до 10,4 млрд рублей. Розничное направление бизнеса банка успешно решает задачи, определенные в качестве приоритета социальной политики госкорпорации Ростех, контролирующего акционера Новикомбанка.

За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9%. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз позитивный.