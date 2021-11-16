Эксперты выяснили, насколько новосибирцам интересен «Всемирный день шопинга»

Интерес новосибирцев к распродажам вырос почти в два раза – к такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировавшие их запросы во «Всемирный день шопинга» с помощью инструментов Big Data.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей, причем абсолютное большинство участников распродаж составили женщины, которые потратили на шопинг в два раза больше трафика, чем мужчины. С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в полторараза.

Специалисты «МегаФона» зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу, уступив Красноярскому краю и Кузбассу. Наиболее активные интернет-покупатели кроме Новосибирска зафиксированы в Искитиме, Бердске и Карасуке.

Самыми популярными маркетплейсами в регионе стали AliExpress, Wildberries и Ozon. Более 55% новосибирцев искали на распродажах одежду и обувь, 13% – интересовались электроникой, 6% – книгами.