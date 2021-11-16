Сегодня, 16 ноября, на аппаратном совещании у мэра Новосибирска был представлен новый вариант архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций, который вступил в силу с 10 ноября.

По новому регламенту к информационным и рекламным конструкциям будут предъявляться единые требования. Исчезнет практика «черных пленок», появившаяся в Новосибирске из-за того, что информационные конструкции размещались в заявительном порядке, а рекламные – после получения разрешения в мэрии. Размещение рекламных вывесок теперь будет тесно связано с паспортами фасадов, которые разрабатываются в соответствии с архитектурно-художественным регламентом Новосибирска. Если у здания такого паспорта еще нет, то сначала придется его разработать, иначе получить разрешение на размещение рекламных носителей на фасаде дома в мэрии будет нельзя.

Также с улиц Новосибирска должны уйти настенные панно, которые размещались на расстоянии до 1,5 м от стены здания. Особые требования установлены для домов в стиле сталинский ампир и других, построенных до 1959 года. Вывески на них можно размещать только в виде объемных букв. Устанавливать рекламные конструкции на торцах и крышах этих зданий, а также вывески на подложках, цветовые короба муниципалитет не разрешит.

Запрещено также монтировать на зданиях вывески, которые перекрывают окна. Видеоэкраны и медиафасады не должны направлять прямые световые лучи в окна жилых зданий, поэтому расстояние от них до окон жильцов должно быть не менее 100 м. А также исчезнут «инопланетяне» с крыш, потому что размещение объемных конструкций на крышах зданий и сооружений теперь запрещено.

По словам заместителя начальника департамента – начальника управления архитектурно-художественного облика города, главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, представлявшего документ на аппаратном совещании, многие предложения приняты с учетом пожеланий предпринимательского сообщества, в частности, размещение рекламных конструкций на стеклянных фасадах торговых центров разрешили, потому что во многих случаях это не нарушает архитектурный облик зданий. «Мы убрали излишнее регулирование в ряде случаев и часть позиций перевели из обязательных в рекомендательные», – прокомментировал положения нового регламента главный архитектор города.

«Мы уделяем особое внимание приведению в порядок внешнего вида города. Работа в этом направлении важная и где-то даже дискуссионная, потому что здесь целый узел интересов, прежде всего, коммерческих, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Перед нами задача – создать условия, чтобы коммерческие интересы совпадали с интересами художественного оформления города, чтобы это не вредило его внешнему облику. Отсюда и пристальное внимание к этой теме».

Напомним. к предстоящим международным чемпионатам по волейболу и хоккею Новосибирску предстоит привести в порядок 1200 фасадов зданий, расположенных вдоль главных туристических маршрутов.