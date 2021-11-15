Новосибирец пойдет под суд за подкуп в 300 тысяч рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в коммерческом подкупе в крупном размере.

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвинили в совершении преступления по п. «в» части 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Следствием установлено, что в июне текущего года новосибирец предложил одному из лиц, управляющих крупным предприятием, 300 тыс. рублей за согласование актов выполненных работ по установке осветительных приборов. Работы проводило юридическое лицо, которое возглавляет обвиняемый.

Уточняется, что фигурант дела предложил внести в документы заведомо ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования.

«Действия обвиняемого пресечены при передаче части оговоренной суммы в размере 100 тыс. рублей работнику организации, который заблаговременно сообщил в правоохранительные органы о готовящемся противоправном деянии», — уточняется в сообщении. Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, в ходе следствия в отношении фигуранта дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанного преступления он признал в полном объеме.

Напомним, в конце октября суд в Новосибирске отпустил под домашний арест взятого под стражу руководителя Новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова, которому вменяют коммерческий подкуп. По версии следствия, Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал деньги с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Сумма взяток, переданных фигуранту дела, составила более 1,5 млн рублей.