В Новосибирске запустят серийное производство анализаторов дыхания для поставки за рубеж

В Новосибирске откроют серийное производство газоанализатора Healthmonitor. Устройство будут экспортировать в Евросоюз и страны Персидского залива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Сайнтификкоин».

В Новосибирске запустят серийное производство спортивной версии газоанализатора Healthmonitor. Его откроют на средства гранда Фонда содействия инновациям.

«Газоанализатор имеет широкий спектр применения. На протяжении нескольких лет мы осуществляли неинвазивную диагностику вирусных инфекций и хронических заболеваний. В серийное же производство будет запущена спортивная версия устройства. Именно получение такого гранта выводит компанию на совершенно иной уровень, ведь наш проект получил признание среди крупнейших российских ученых и независимых экспертов, отобранных фондом», — приводит слова руководителя проекта Максима Дведенидова пресс-служба компании.

Организация получила грант Фонда содействия инновациям в размере 20 млн рублей в рамках конкурса «Коммерциализация 2021». Средства направят на увеличение производственных мощностей, объемов поставок, а также автоматизацию производственных процессов. Уточняется, что по результатам будет произведено свыше 100 единиц устройства по различным направлениям (спортивная диагностика, промышленный газоанализ в онлайн-режиме и другие). Компания также планирует открыть сервисные центры за рубежом.

По словам Максима Дведенидова, запуск серийного производства устройства позволит компании делать поставки за рубеж в Европейский союз и страны Персидского залива. По данным пресс-службы компании, уже сейчас ООО «Сантификкоин» получило сертификаты для реализации спортивной версии газоанализатора на территории ЕС и ОАЭ, создано юридическое лицо в специальной налоговой зоне Дубай Силикон Оазис.

Отметим, газоанализатор Healthmonitor был разработан в Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с компанией ООО «Сайнтификкоин». Он производится в Новосибирском Академгородке и эксплуатируется в США, Германии, Италии, Индии, Бельгии и других странах.

Устройство позволяет измерить концентрацию газов в выдыхаемом воздухе и соотнести ее со значениями нормы здорового человека. Газоанализатор применяется для медицинской и спортивной целей. В частности, оборудование может использоваться для диагностики COVID-19.