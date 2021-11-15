Тела трех женщин с признаками отравления угарным газом обнаружили в частном доме под Новосибирском

Василий Попов
 
Тела трех женщин с признаками отравления угарным газом обнаружили под Новосибирском
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области

Три женщины отравились угарным газом в Искитимском районе Новосибирской области. Правоохранители проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. 

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения в частном жилом доме в поселке Койниха Искитимского района Новосибирской области тел трех женщин с признаками отравления угарным газом. Возраст погибших —63, 50 и 48  лет.

Уточняется, что на место происшествия выехал следователь территориального следственного органа, назначены судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление СК России по Новосибирской области ежегодно обращает внимание и предупреждает граждан о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасного нахождения в жилых помещениях. Во многих случаях причиной гибели людей явилась преступная небрежность или невнимательность. Правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь Вам и Вашим близким», — отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе следователи организовали проверку по факту смерти жительницы Новосибирска, которая скончались после перенесенной пластической операции в клинике в Красноярске.

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