Молодой мужчина и ещё 15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Смертность от коронавируса в Новосибирской области вновь достигла рекордного суточного показателя – по данным оперативного штаба, 15 ноября из-за болезни в регионе скончались 16 человек. Среди погибших – мужчина в возрасте 33 лет, а также мужчина и женщина моложе 50.

Как сообщили в оперативном штабе в понедельник, за последние сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 16 человек — шесть мужчин и десять женщин. Самому молодому погибшему было 33 года. От заболевания скончались также 49-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Такой же показатель суточной смертности был зафиксирован в регионе 10 ноября. Днём ранее — 14 ноября — от заболевания в Новосибирской области скончались 13 человек.

Всего от коронавируса в регионе умерло 3 582 человека.

В стационары с заболеванием и подозрением на него отправлены 3 973 новосибирца, в том числе 57 детей. В реанимации находятся 422 человека, 67 подключены к аппаратам ИВЛ.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области по данным на понедельник составил 402 человека. Накануне в регионе заболело 397 человек, а ещё за день до этого – также 402.

В Кузбассе зарегистрировано 367 новых случаев коронавирусной инфекции (14 ноября – 370), четверо заболевших скончались (14 ноября – также четыре человека). В стационарах и на домашней 14-дневной изоляции от «ковида» лечатся 13 206 жителей региона.

В Алтайском крае за последний сутки коронавирусом заболело 518 человек (14 ноября — 528 человек), 27 пациентов от инфекции скончались (14 ноября – 30 человек). В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 лечатся 3 957 человека. У 384 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 840 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 303.

Напомним, как сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 15 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть, более сотни классов в школах города закрыты на карантин из-за случаев коронавируса — заболевание обнаружено у 421 ученика.