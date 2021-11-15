В Красноярске задержан замначальника департамента городского хозяйства мэрии за превышение полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Сергея Супруна.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия «МУК Красноярская». Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления по части 1 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2019 года экс-директор «МУК Красноярская», являясь должностным лицом, дал устное указание подчиненной о списании задолженности по оплате за содержание и предоставление коммунальных услуг в размере 138 тыс. рублей в квартире, принадлежавшей его знакомой. Уточняется, что долг был списан без фактического погашения.

«Кроме того, в мае 2021 года подозреваемый, действуя из корыстной заинтересованности, при своем увольнении дал устное указание подчиненной сотруднице бухгалтерии включить в расчет денежного содержания компенсацию, заведомо зная о незаконности своих действий. На основании подписанных подозреваемым платежных документов с ним произведен расчет заработной платы и начисленной компенсации в размере более 270 тысяч рублей. <…> В результате незаконных действий подозреваемого МП «МУК Красноярская» причинен материальный ущерб в указанном размере», — указано в сообщении.

Отметим, в 2019 году «МУК Красноярская» возглавлял Сергей Супрун. В 2021 году он занял пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии Красноярска по организационной работе — начальника отдела по кадровым и общим вопросам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МУ МВД России «Красноярское». В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным ТАСС, Супрун задержан на 48 часов.

Напомним, в Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы рабочего поселка Линево, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным источников «Континента Сибирь», речь идет о Якове Ландайсе.